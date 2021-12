Attaque de policiers à Viry-Châtillon début octobre: onze interpellations

Dans le cadre de l'enquête sur cette attaque qui avait fait deux blessés graves et deux blessés légers, et déclenché une vaste grogne policière, un adolescent de 17 ans, soupçonné d'avoir participé à la confection des cocktails Molotov utilisés lors de l'agression, a été mis en examen et écroué début décembre, avant d'être remis en liberté. Un second mineur âgé de 15 ans, soupçonné aussi d'avoir participé à la fabrication des engins incendiaires, avait été placé sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre la mise en examen et l'état de simple témoin.

