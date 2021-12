C'est un festival présenté comme une "fenêtre" ouverte sur d'autres pratiques contemporaines artistiques. Loin de se cloisonner à la seule scène, le théâtre cherche à relier des écritures diverses nées de disciplines différentes. Danse, cinéma ou encore arts visuels se lient au théâtre le temps d'un festival résolument engagé. Questions de société et interrogations politiques, les "Écritures partagées" se veulent en effet un moment d'introspection du contemporain. Focus sur un des premiers rendez-vous du festival.

"Providence"

Sur scène, se mêle l'univers de la poésie, du roman et du théâtre. "Providence" s'amuse ainsi à entrelacer anecdotes et réflexions pour livrer une galerie de personnages loufoques incarnés par Laurent Poitrenaux. L'acteur enfile le rôle de quatre personnages allant du jeune homme qui se transforme en vieille dame ou encore du vieil homme qui tient à prouver qu'il a encore toute sa tête. Le texte d'Olivier Cadiot, romancier, mêle avec jubilation réflexions sur l'amour et la souffrance mais aussi sur l'art et la littérature.

Les mardi 24 et mercredi 25 janvier à 20h au Théâtre d'Hérouville. Tarifs : de 21 à 25€. Tél. 02 31 46 27 29

Pour connaître l'ensemble de la programmation des "Écritures partagées", rendez-vous sur www.comediedecaen.com

