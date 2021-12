Party Monster: nouveau clip pour The Weeknd

The Weeknd a sorti son album Starboy le 25 novembre 2016. C'est depuis une vraie réussite avec des ventes et des écoutes streaming de folie. Le Canadien ne compte pas s'arrêter là et nous propose un nouvel extrait de cet album, qui s'appelle Party Monster.

Dans ce clip toujours très étrange, des effets spéciaux des années 80 nous font plonger dans une soirée plutôt terrifiante.

