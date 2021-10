Les principaux rendez-vous sportifs du week-end du 10 avril

Foot

30ème journée de Ligue 1

Caen reçoit Paris St Germain. Coup d?envoi : samedi à 19h.

Attention, par sécurité, aucun billet n?est en vente au stade le soir du match.

Pas de vente non plus ni par téléphone, ni sur Internet.

Dans l?Orne : places en vente chez Leclerc Flers / La Ferté/ Argentan ? et chez Carrefour Alençon.



Ligue 2, vendredi 20h :

Déplacement de Laval au stade Gaston Gérard, à Dijon ? qui est 4ème du championnat.

Et du Mans FC qui va à Istres.



Cfa2

Samedi 18h

Déplacement d?Alençon à St Malo.

Au classement, 2 points seulement séparent les 2 équipes, au détriment des ornais.



Division d?Honneur

Samedi à 18h

Le leader Flers reçoit Vire



Basket

25ème journée de Pro A

Le Mans reçoit l?avant dernier : Vichy



Nationale3

Lisieux reçoit Rennes



Pré Nationale

Les garçons d?Alençon vont chez le leader : Bayeux, classé 2 points devant les ornais ?

? et les féminines vont chez le leader : La Hague, classé ? là aussi : 2 points devant les ornaises.





Moto : championnat de Normandie d?endurance tout terrain, organisé par « Flers Moto + », avec le soutien du Comité des fêtes de St Cornier des Landes : c?est dimanche, lors des « 5h de St Cornier » ? avec le soutien de Normandie FM !



La 20ème édition, dimanche, de la course à pieds « St Hilaire du Harcouet / Mortain », en présence de la quasi-totalité de ceux et celles qui se sont illustrés sur la course pendant ces 20 ans. Parcours de 17km750. Départ à 10h, Place du Bassin, à Saint Hilaire du Harcouet.



Samedi et dimanche à Alençon :

Finale inter régionale de gymnastique féminine en individuel : des catégories poussines ? jusqu?au plus de 21 ans ? en critérium, et en fédérale A et B.

Avec 400 concurrentes issues de 43 clubs de la basse et de la haute Normandie et 20 gymnastes de l'étoile Alençonnaise.



La 18ème édition du tournoi de tennis « Sénior + » au complexe Maxime Merlin, à Bagnoles de l?Orne : du 9 au 16 avril, avec près de 200 joueurs venus d?Allemagne, Angleterre, Belgique, Luxembourg ? et de France.

Les matchs disputés comptent pour le classement international



Courses hippiques, Samedi à Argentan: 9 courses au trot sont au programme de cette réunion, à partir de 13h30.



Equitation : concours de dressage Pro/Amateur, Tournée des As, jusqu?à dimanche, au Haras du Pin.



Course cycliste, dimanche: « Prix de la Municipalité » à la Ferté Macé ; départ à 13h30 place Leclerc, arrivée vers 17h à Saint Jean.



Enfin la 72ème édition de la clasique cycliste normande Paris-Camembert sera disputée mardi; 13 équipes, 104 coureurs, 200km, avec les côtes de canapville, Roiville, la Hunière, Moulin Neuf, et le Mur des Champeaux.

Présentation vidéo détaillée de toutes les équipes par Hervé Mangeas sur ce site Internet.

