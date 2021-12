Hérouville-Saint-Clair. Calvados : le compagnon violent dormira en prison

Un homme âgé de 24 ans a été jugé en son absence mercredi 11 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violences conjugales commises le mardi 9 février et le jeudi 18 août, non loin de là, à Mondeville et Hérouville.