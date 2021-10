Soleil plus ou moins voilé par des nuages d'altitude aujourd'hui... les T° remontent, jusqu'à 16° au meilleur de la journée

Météo France relevait ce matin... 0°3 à L?Aigle, 1°4 à Flers, 2°6 à Argentan, 3°9 à Mortagne, 4°5 à Alençon.



Les nuages sont peu nombreux en ce moment....



En cours de matinée, des nuages se développeront et rendront le ciel changeant faisant alterner passages nuageux qui cachent temporairement le soleil et belles éclaircies ensoleillées.



Le temps est donc lumineux, plutôt agréable, mais toujours sec !



Températures comprises, cet après-midi, entre 14 et 16 degrés.

