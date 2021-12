La table. L'R de Rien, 6 Rue Pierre Aimé Lair à Caen

Le bar, brasserie, salon de thé tient toute ses promesses, l'air de rien... Situé au 6 rue Pierre Aimé Lair, l'R de Rien, qui a changé de propriétaire en 2013, continue sur sa lancée des produits frais et du fait maison. L'ambiance tout en bois et lumières tamisées rendent le lieu bien chaleureux. La terrasse est toujours un plus, notamment pour les fumeurs, surtout en hiver.

Un repas fait maison et copieux

Au niveau du menu, tout tient sur une ardoise noire, avec le choix entre trois formules. Soit le plat du jour à 10,90 euros, soit l'entrée et le plat ou le plat et le dessert pour 14,90 euros. Enfin pour les gros appétits, il est possible de commander entrée, plat, dessert pour 19,90 euros.

J'opte pour la formule plat-dessert. Le hachis parmentier aux deux viandes accompagné d'une salade verte bien assaisonnée est suffisamment copieux et bon. Mon collègue a été très satisfait de son filet de saumon accompagné d'écailles de chorizo, d'aubergines et de haricots verts.

Le dessert arrive. Un tiramisu au spéculoos pour moi servi bien généreusement. Pas assez relevé en café à mon goût cependant. La crème brûlée de mon collègue était bonne mais pas assez flambée sur les côtés.

Le service a été très rapide entre chaque plat. La café est servi en même temps que le dessert, ce qui est appréciable et le personnel est très présent et souriant.

L'R de Rien, 6 Rue Pierre Aimé Lair. 02 31 50 23 40

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Caen: le Ty Gibus, rue des Tilleuls