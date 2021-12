Caen. Un entrepreneur basé à Colombelles récompensé à Las Vegas

Accompagné par l'Agence de Développement pour la Normandie, le Pôle TES et la Région Normandie, Vincent Ramoutar s'installe en Normandie pour développer sa start-up "uConekt" en ce tout début d'année 2017. Son produit phare, un bracelet connecté, est tout juste lauréat du prix récompensant le design et l'ingénierie de pointe pour les innovations du CES 2017 de Las Vegas qui se déroulait du 5 au 8 janvier 2017.

Un produit innovant et design

C'est un bracelet connecté sécurisé permettant d'identifier l'utilisateur pour accéder à de nouveaux services ou d'autres terminaux. "L'identification de l'utilisateur et l'accès aux services se font via la biométrie multimodale (empreinte et voix) de manière simple et intuitive", d'après l'entrepreneur. Vincent Ramoutar est hébergé dans la pépinière "Plug n'Work", sur le campus Effiscience à Colombelles.

