Ski: nouvelle victoire pour Worley lors du géant de Maribor

En 2 min 16 sec 96/100e, Worley, troisième à l'issue du premier parcours, a devancé l'Italienne Sofia Goggia de 16/100e et la Suissesse Lara Gut de 25/100e. Worley, 27 ans, devient la skieuse française la plus titrée en géant sur le circuit majeur, une victoire de plus que Carole Merle.

A LIRE AUSSI.

Ski: l'Américaine Shiffrin la plus rapide à Semmering

Ski: Pinturault, Fourcade et Worley, belle journée pour la France

Ski: Pinturault, la Face de Bellevarde à ses pieds

Ski: improbable exploit pour le Français Sarrazin en géant parallèle à Alta Badia

Ski: Mikaela Shiffrin, une couronne à conserver en slalom