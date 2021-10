Retour du soleil aujourd'hui après une matinée encombrée par quelques nuages... T° de 6 à 17°

Météo France a relevé ce mardi matin... 6°3 à L?Aigle, 6°7 à Mortagne, 7°3 à Argentan, 8°4 à Alençon et à Flers.



Après une dernière ondée possible sur le Bocage en ce tout début de matinée, le temps s'améliore doucement sous un ciel assez nuageux mais qui devient plus lumineux au fil des heures. L'après-midi s'annonce ensoleillé. Seul bémol, le petit vent d'est à nord-est qui fait chuter les températures aux alentours de 15 ou 16 degrés.

