Rouen. Hockey sur glace: les Dragons de Rouen en finale de la Coupe de France !

Ils l'ont fait ! Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont en finale de la Coupe de France pour la 4e fois d'affilée grâce à leur victoire à l'Ile lacroix face aux Boxers de Bordeaux (3-2 en prolongations) mardi 3 janvier 2017.

Un match de play-off

Le match démarre avec une intensité digne d'un match de play-off où la vitesse est présente et les charges sont dures. Si ce sont Les Jaunes et Noirs qui maitrisent globalement ce premier tiers avec plusieurs occasions dont une barre signée François-Pierre Guenette après quinze minutes de jeu, ce sont les visiteurs du jour qui ouvrent le score par leur capitaine Maxime Moisant. 1-0 à la fin du premier tiers.

Le 2e tiers commence sur les mêmes bases et les Rouennais réussissent à égaliser grâce au cousin de Dan Koudys, Patrick, qui s'engouffre dans la défensive bordelaise pour aller marquer son premier but de la saison : 1-1.

Les Normands parviennent même à prendre l'avantage dans cette rencontre sur une échappée de Loic Lampérier qui ne rate pas la cible. 2-1 à la 38e minute. Malheureusement pour les Dragons, David Gilbert égalise à quarante secondes de la sirène (2-2).

Le 3e tiers est plus équilibré et les deux équipes se rendent coups pour coups. Bordeaux manque de peu de prendre l'avantage sur un poteau qui sauve les Dragons.

Rouen invaincu en prolongations

Les deux équipes doivent donc disputer la prolongation. Sur une pénalité sifflée, les joueurs de Fabrice Lhenry, toujours invaincus dans cette situation, remportent une nouvelle fois la victoire sur un lancer précis du capitaine Patrick Coulombe qui fait mouche.

Grâce à cette victoire, les Dragons de Rouen disputeront une nouvelle finale à l'AccorHotels Aréna de Paris-Bercy et tenteront d'être la première équipe à remporter la Coupe trois fois de suite.

Vainqueurs de Lyon sur le score de 3-2, les Brûleurs de Loups de Grenoble seront les adversaires des Dragons pour un remake de la finale de l'an passé.

Patrick Coulombe: "Ca n'a pas été un match facile. Deux équipes déterminées à tout donner pour se rendre en finale. C'était un bon match de hockey. Sur le but, ça s'est passé très vite. J'ai eu une belle passe de Marc-André et Sacha Treille a fait un bon boulot devant le but. Ce sera un match très spécial, on l'a vécu l'an dernier. Je suis très content d'y retourner, c'est toujours très motivant."

Fabrice Lhenry: "On a fait un très bon premier tiers. La prolongation nous sourit à Bordeaux en championnat et aussi ce soir en coupe. L'équipe mérite d'aller à Bercy, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Ce sera un remake de l'année dernière. On avait pas de préférences pour l'adversaire. Ce sera une belle finale et on aura une revanche à prendre sur notre dernier match de championnat qui s'est très mal passé."

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace: les Dragons de Rouen terminent l'année par une victoire

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen remportent le choc des extrêmes face à Chamonix/Morzine

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen perdent contre le Gamyo d'Epinal

Hockey sur glace: les Dragons de Rouen chez les Rapaces de Gap