Saint-Lô. Les prénoms les plus donnés en Normandie, par département

Quels sont les prénoms les plus donnés en France en 2015 ? L'INSEE a rendu public le résultat de son étude. En Normandie, Louise et Raphaël tirent leurs épingles du jeu.

Prénoms féminins

Louise arrive en tête dans le Calvados et en Seine-Marititme. Dans la Manche, c'est Lola qui a été le plus donné. Chloé est dans l'Orne le prénom qui a été le plus plébiscité par les parents. Enfin, dans l'Eure, Jade a été le plus choisi.

Prénoms masculins

Raphaël est incontestablement le prénom de l'année 2015 en Normandie puisqu'il arrive en tête dans les départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime. Dans l'Orne, c'est Louis qui a rencontré le plus de succès auprès des futurs parents. Dans l'Eure enfin, Nolan est le prénom en tête.