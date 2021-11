théâtre. Théâtre à Caen : "J'ai bien fait", une oeuvre qui interroge le rapport au monde

Le théâtre des Cordes de Caen (Calvados) accueille la nouvelle pièce de Pauline Sales "J'ai bien fait", les 10 et 11 janvier 2017. Quatre voix pour quatre personnages qui sont, au final, une multitude d'autres personnes. À travers la relation d'une soeur et d'un frère, d'un mari et d'une femme, la metteur en scène Pauline Sales interroge les rapports qui se tissent entre les uns et les autres et, surtout, la question du bien-fondé de l'action. "J'ai bien fait", le titre de la pièce, est également le leitmotiv qui rythme les dialogues entre les personnages. Dans sa note d'intention, Pauline Sales pose clairement la question "qu'est-ce que ça voudrait dire agir justement?"

Pratique. Du mardi 10 janvier 2017 au mercredi 11 janvier à 20h au Théâtre des Cordes. Tarifs: de 17 à 25€. tél. 02 31 46 27 29

