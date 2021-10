les élus du parc Naturel Régional du Perche à la découverte des forêts du Perche !

Les forêts du Perche sont réputées pour leurs chênes de haute qualité ? elles ont notamment fourni en leur temps : les mats de la marine royale !

Aujourd?hui, l?usage du bois a changé et les élus du parc Naturel Régional du Perche visiteront ces forêts aux essences diversifiées, ce mercredi après-midi, dans le double cadre de « l?année internationale de la forêt » et de « la semaine de la forêt et du bois ».

2 évènements qui permettront aussi au grand public de découvrir le métier de forestier, samedi à 9h30, en forêt de Petite Goufern, près d?Argentan.

Ce secteur emploie 14500 personnes en Basse-Normandie ?

