Sommet du G8 à Deauville : les CRS refusent d'être logés dans une cité universitaire au nord de Caen

Une petite centaine de CRS de St-Brieuc, en mission à Caen dans le cadre de la préparation du G8 ont passé ces deux dernières nuit dans leurs fourgonnettes... ils jugent, inadaptées les chambres qui leur ont été attribués sur le campus universitaire Côte de Nacre situé au nord de la ville ... les CRS estiment aussi que leur cantonnement avec des étudiants, futurs manifestants, anti-G8 pour certains, compliquent leur mission.. Plus de 8 000 gendarmes et CRS seront mobilisés pour ce sommet, les 26 et 27 mai à Deauville ....

