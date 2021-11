Programmation . Une saison d'enfer au Zénith de Rouen!

Inauguré en 2001, le Zénith de Rouen est aujourd'hui une salle de spectacle incontournable en Normandie et offre l'opportunité à des artistes prestigieux de se produire dans les meilleures conditions. Salle à géométrie variable, elle permet aux ingénieries les plus complexes d'investir les lieux pour mieux surprendre ses spectateurs.

Une patinoire géante !

C'est ainsi qu'on le verra métamorphosée en gigantesque patinoire à deux reprises au cours de la saison prochaine. D'une part pour le spectacle très attendu de Disney sur glace, dédié à la Reine des Neiges, en mars prochain et d'autre part pour le prestigieux Holiday on ice en avril. Sans cesse renouvelé, ce spectacle est entré dans l'histoire puisqu'il fêtera cette année ses 74 ans !

La fosse prendra aussi la forme d'une arène à l'occasion de la représentation du spectacle équestre du cirque Gruss enrichit par de nouveaux numéros et des prouesses techniques absolument stupéfiantes.

Des stars de la variété

Si Renaud effectue un come-back tant attendu cette année avec son Phoenix tour au Zénith de Rouen en janvier, d'autres n'ont jamais quitté la scène et sont devenus des habitués. Le public aura le plaisir de retrouver une des plus grandes idoles du rock français : Johnny, dans un show démesuré comme à son habitude.

Les nostalgiques retrouveront à nouveau Johnny dans le concert Les vieilles canailles l'été prochain au côté d'Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Ils se plongeront également avec délice au coeur des années 80 avec Star 80 sur scène à deux reprises le jeudi 23 février 2017 et le vendredi 28 avril 2017.

Dans l'air du temps

Pour la jeune génération ce sont Julien Doré, Kenji Girac, Soprano et M.Pokora qui joueront les stars de la saison. Attaché à la mise en scène, c'est dans un décors monumental que M.Pokora présentera en mars son septième opus, le surprenant My way, un album de reprises de Claude François.

Julien Doré, qui doit également sa popularité aux émissions de télévision, signe quant à lui son quatrième album dans la lignée des précédents, qui ravira ses fans séduits par sa sensualité.

Comédies musicales

Cette année encore, le Zénith fait la part belle aux comédies musicales et c'est avec plaisir que l'on retrouvera sur scène deux spectacles qui ont marqué par leur exceptionnel succès la fin du millénaire comme Notre dame de Paris en juin ou Les dix commandements en mai.

Mais le Zénith accueille également des comédies musicales plus récentes comme Les trois mousquetaires ou une adaptation symphonique de la bande originale des Misérables.

Humour toujours!

Dernier volet de ce programme éclectique, l'humour est un élément phare de cette nouvelle saison. L'humour trivial des Chevaliers du fiel ou de Jean-Marie Bigard sera contre-balancé par l'humour noir et incisif de Jérémy Ferrari auquel nul politique n'échappe : des textes engagés à découvrir en mars et qui entendent prouver que tout prête à rire !

Plus d'infos sur www.zenith-de-rouen.com

