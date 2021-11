Caen. Normandie : un coach sportif donne ses conseils pour se remettre au sport après les fêtes

Lionel Lebaron, 38 ans, est coach sportif à l'Univers de la Forme à Caen (Calvados). Fort de ses quinze années d'expérience dans son domaine, il vous donne aujourd'hui des clefs pour tenir vos bonnes résolutions.

Que conseilleriez-vous à une personne décidée à se remettre au sport?

Avant toute chose, une réflexion constructive, objective est essentielle pour se mettre dans les meilleures conditions possible avant d'entreprendre cette "excellente résolution". Pour chaque bonne résolution, détaillez les différentes étapes qui vous amèneront à la réussir. Pour que celle ci soit réalisable et durable, il faut impérativement se lancer un ou des objectifs simples et raisonnables en fonction de sa propre condition physique. Commencez par organiser son emploi du temps, détaillez les différentes étapes et fixer des plages horaires d'entrainement et ne pas y déroger. Le plaisir est à mettre en avant. Prenez conscience que de se mettre à l'activité quel qu'elle soit vous apporte un mieux vivre physique et psychologique.

Se mettre au sport nécessite-il un changement alimentaire?

Effectivement, le sport et l'alimentation vont de pair. Tout comme l'entraînement, l'alimentation est un facteur déterminant au résultat sportif. Une alimentation saine à chaque repas présente de nombreux effets bénéfiques. Elle permet notamment de mieux supporter les séances, d'éviter les risques de blessures, de mieux récupérer, de stabiliser, d'augmenter ou de réduire son poids.

Comment tenir ses résolutions dans la durée?

En étant véritablement organisé. Plus, il y aura de régularité sur les séances d'entraînements plus les résultats seront visibles. En découlera sans compter, une motivation forte. Et bien entendu, restez positif.

Que conseillez-vous à ceux qui n'ont pas le temps d'aller régulièrement à la salle de sport?

De s'octroyer 2 à 3 fois par semaine 45 minutes à 1 heure de séances sportives extérieures (vélo, natation, marche nordique, course à pied) ou à domicile. Si cela est encore compliqué, il est toujours possible de faire appel à un coach particulier. Son rôle sera entre autre de déterminer les besoins et disponibilités de son client et lui proposer une solution adéquate.

D'ailleurs, la salle est-elle le meilleur moyen pour une reprise sportive?

Oui. L'encadrement par des diplômés d'état en salle est un avantage primordial pour affiner ses objectifs. Qu'ils soient de niveau débutant, intermédiaire ou confirmé. Votre coach vous fera travailler en toute sécurité. Il vous expliquera le fonctionnement des différents appareils et vous proposera un planning d'entraînement judicieux et personnalisé. Le conseil et l'écoute d'un professionnel sont l'une des clefs pour relever votre challenge.

