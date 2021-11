Rouen. Hockey sur glace: victoire compliquée pour les Dragons de Rouen à Bordeaux

Victoire compliquée mais victoire quand même pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ce mardi 27 décembre 2016 sur la glace des Boxers de Bordeaux. Une victoire 2-1 qui aura mis longtemps à se dessiner.

Deux tiers sans but

En effet, après deux tiers-temps sans que les gardiens Dany Sabourin et Sebastian Ylonen ne cèdent le moindre but, c'est dans l'ultime tiers-temps que les choses se sont décantées. C'est Sacha Treille qui a ouvert le score en convertissant un tir de pénalité à la 50e minute de jeu (1-0).

Un avantage de courte durée puisque les locaux ont égalisé cinq minutes plus tard par David Gilbert (1-1). Les deux équipes se sont donc départagées en prolongations. Et les deux points de la victoire sont tombés dans la besace des Rouennais grâce à un but en supériorité numérique de François-Pierre Guenette (2-1).

SLM - 28ème j. : Bordeaux - Rouen : 1-2 (PRLG), les buts avec Fanseat pic.twitter.com/uHjZXjIfwM — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) 27 décembre 2016

Au classement, les joueurs de Fabrice Llhenry restent à la 5e place avant la réception de la lanterne rouge Chamonix-Morzine ce jeudi 29 décembre 2016 sur la glace de l'Ile Lacroix.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen s'imposent à Angers en prolongations

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader