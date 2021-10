Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reçoivent les Boxers de Bordeaux

Après la déconvenue subie chez les Scorpions de Mulhouse en début de semaine (défaite 3-1), les Dragons de Rouen tenteront de renouer avec la victoire en recevant les Boxers de Bordeaux sur l'Ile Lacroix pour conserver la première place lors de cette 43ème journée de Saxoprint Ligue Magnus, dont le coup d'envoi sera donné à 20h. Un match capital car les Jaunes et Noirs n'ont désormais plus de joker et devront absolument remporter leur deux dernières rencontres pour être certains de terminer à la première place de la saison régulière.

Bien préparer la "petite finale"

À commencer par les Boxers de Bordeaux qui, si leur classement est aujourd'hui 6ème, avaient réalisé une bonne première partie de saison en se positionnant en haut du classement et en remportant notamment la première rencontre entre les deux équipes, sur l'Ile Lacroix (7-6), à la mi-septembre 2017. Depuis, les joueurs de Fabrice Lhenry ont rectifié le tir en s'imposant par deux fois à Meriadeck sur le score de 6-4 et 4-2.

Un match important pour bien aborder la dernière rencontre de la saison qui se disputera également à domicile face aux Bruleurs de Loups de Grenoble. Une rencontre qui devrait déterminer le vainqueur de la saison régulière avant des play-off qui s'annoncent passionnants.