Jusqu' à - 7°6 relevés ce mardi matin par Météo France à Flers... - 6° à Argentan et Alençon... dans le ciel, du soleil ce matin, avant le retour de nuages cet arpès midi...T° maxi : - 1 / -2° !

Météo France relèvait ce matin, sous abri, -7°6 à Flers, -6°0 à Alençon et Argentan, -5°1 à L?Aigle c?est à Mortagne au Perche que le froid est le moins intense...-2°9 !



Pas de neige à attendre aujourd?hui, mais le temps demeure très froid et un peu brumeux ce matin.



En matinée, Le ciel sera assez lumineux avec nuages et belles éclaircies .... le soleil deviendra voilé cet après midi avec l?arrivée de nuages par le sud.....



Le petit vent d'est à nord-est maintient le fond de l'air bien froid ..... pas de dégel prévu cet après midi, les maximales ne dépasseront pas -1 à -2 degrés. !

