Philippe Duron veut plus d'internes au CHU. Alors que le ministère de la santé a décidé une augmentation du nombre d'internes dans les hôpitaux d'ici 2014, le maire de Caen dénonce des inégalités régionales. Selon lui, le Nord Ouest et donc Caen seraient les laissés pour compte au profit de l'Ile-de-France et du Sud.