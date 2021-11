Autriche : il remplace les cloches des vaches de son voisin, par des GPS silencieux

Agacé par le bruit des cloches, un hôtelier autrichien a porté plainte contre son voisin agriculteur pour nuisance sonore. Les vaches qui pètraient dans le pré voisin, ne faisait que d'agiter leur cloches, jour et nuit, ce qui empéchait les clients de séjourner correctement.



La procédure trainait, et tirait en longueur, il a donc décidé de concilier l'affaire à l'amiable.



Sa proposition ? Débourser 3 000 euros pour équiper les vaches d'un système GPS. En effet les cloches ont pour but de retrouver les vaches facilement grâce aux teintements. Le GPS permet les même finalités, le tout en silence.



L'avocat de l'agriculteur a salué une solution "qui respecte les intérêts des deux parties". l'agriculteur assumera les frais de la procédure de justice annulée.



"J'espère que l'agriculteur va beaucoup s'amuser avec le GPS", a commenté de son côté l'hôtelier.