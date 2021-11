Terminez l'année en beauté en gagnant les deux meilleures consoles de l'année 2016 avec le jeu Fifa 17 sur la Xbox One et le jeu Call of Duty Infinitie Warfare sur PS4. Un cadeau d'une valeur de plus de 750€ !

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (50cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 30 décembre 2016 à 9h.