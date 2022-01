Manifestation annoncée des Santé-sociaux contre la remise en cause de leur convention collective et débrayages annoncés à l' Afpa

Manifestation annoncée à 11h ce mardi matin, devant la cité administrative d?Alençon : le syndicat Sud invite les « santé socio» ornais à protester une nouvelle fois contre la réforme de leur convention collective : avec casseroles, sifflets et trompettes?



Et puis la CGT et la CFDT appellent à des débrayages ce mardi dans les Afpa.... Pour dénoncer un blocage des recrutements et le désengagement financier de l? Etat .... Le mouvement sera suivi à Caen et devrait l?être à Alençon entre 10 et 11h !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire