J-5 avant la traditionnelle "Nuit des étoiles". Pour marquer le coup, le Planétarium Ludiver, situé au Cap de La Hague, organise une soirée spéciale et entièrement gratuite. Des animations, des conférences et des observations au télescope sont au programme. Une soirée à ne pas manquer vendredi 6 août. Plus d'infos sur le http://www.ludiver.com/