Planétarium Ludiver : plus de 2000 personnes attendues à la nuit des étoiles

Vendredi 6 août au soir, vous serez nombreux à regarder le ciel de la région puisqu'on fête la 20e Nuit des étoiles. Un événement à ne pas manquer. Et justement, le planétarium Ludiver est en ébullition pour organiser une soirée spéciale dédié aux étoiles. Plus de 2 000 visiteurs sont attendus dans la Hague et il y a de quoi puisque le site propose un sacré programme d'activités entièrement gratuites. Plus d’informations sur http://www.ludiver.com/

Ci-dessous, la liste des activités :

- Séances de Planétarium : 2 séances spéciales enfant en début de soirée puis miniséances de planétarium organisées toutes les heures.

- Conférence exceptionnelle « de l’atome à l’étoile » à 21h00 et 22h30 en amphithéâtre intérieur, par Michel MYARA, président de l’association d’astronomie ERIDAN. Cette conférence grand public permettra de comprendre les liens subtils qui unissent l’infiniment petit avec l’infiniment grand.

- L’Odyssée verte : exposition et mini séance de planétarium « le ciel des Mayas » par l’association Relais d’sciences, sous chapiteau.

- Mise en ambiance « apesanteur » : pour ressentir toutes les sensations de l’apesanteur en « trampoline à élastique », sur le parking.

- Démonstrations de lancements de fusées à eau, de 21h00 à 22h00, dans le parc.

- Lecture de textes dont « les étoiles » d’Alphonse Daudet par la Compagnie « Théâtre en Partance Les Embruns ».

- Observations de 22h30 à 01H00, « quelques minutes au grand télescope » - coupoles du télescope de 600 mm et de nombreux instruments d’observation dans le parc paysager.

Bonus AUDIO / Le point avec Didier Bihel, le directeur du Planétarium Ludiver.