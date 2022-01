dans le ciel, T° négatives ce matin avec du verglas... le soleil revient aujourd'hui... T° maxi 2 / 4°

Météo france relève ce jeudi matin, 0°2 à Alençon, -1°4 à Argentan, -1°4 à Flers, -2°1 à L?Aigle, -3°3 à Mortagne.

Après la dissipation des brumes ou des quelques rares bancs de brouillards givrants, le temps est lumineux avec un ciel partagé entre nuages et belles éclaircies. Quelques nuages plus compacts commencent à s'infiltrer par le nord en deuxième partie d'après-midi.

Les températures maximales plafonnent entre 2 et 4 degrés.

Le vent est faible de nord-ouest.



ce soir et la nuit prochaine :

Les nuages poursuivent leur offensive en soirée et quelques brouillards givrants se forment par endroits dans la nuit. Attention : quelques petits crachins verglaçants ne sont pas exclus avant le lever du jour.

Les températures minimales s'abaissent entre -1 et -3 degrés, ce qui favorisera l'apparition de glace au sol.

Le vent est faible d'ouest.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire