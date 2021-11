Noël : faire ou acheter sa bûche de Noël ?

Cette année, proposez à votre tablée une bûche de Noël esthétique et gourmande, en vous inspirant de nombreuses recettes festives : bûche glacée, à la mousse au chocolat, à la crème de beurre, aux fruits, à la crème de marrons... Classique ou originale, la bûche est un dessert incontournable de la table du réveillon.

Préparez votre bûche à l'avance et laissez la prendre tranquillement au réfrigérateur ou au congélateur, en fonction de la recette choisie. Le jour J, vous n'aurez plus qu'à réaliser un glaçage et à la décorer selon votre inspiration : petites figurines en plastique, physalis glacés au sucre, truffes en chocolat, perles en sucre... Laissez parler votre imagination festive.

Pour ceux qui préfèrent l'acheter, rendez-vous dans toutes les bonnes Pâtisseries-Chocolateries de la région !

Pensez également à offrir des chocolats et à proposer des petits pains spéciaux sur vos tables de fêtes.

Ecoutez, Julien Desrée, gérant de la Boulangerie Jade à Saint-Lô (69 rue du Neufbourg) et découvrez leurs produits sur Facebook