Foot, ligue 2, match en retard de la 17ème journée... Laval affronte ce mardi soir Evian à Annecy.... Coupe de France, tirage au sort du prochain tour : Caen (L1) - Lyon (L1) ; Le Mans (L2) - Chauvign

On joue au foot ce mardi soir..... match en retard de la 17ème journée de Ligue2 :

La rencontre avait été reportée en raison de la neige.... cette fois, ce soir, Laval va à Annecy affronter Evian, actuel 4ème du championnat !

L?effectif lavallois sera amputé de 3 joueurs : Ghislain Gimbert, Anthony Losilla et Fabrice Levrat.





Le tirage au sort lundi soir du prochain tour de la coupe de France de foot...

Avec l?entrée dans la compétition des clubs de ligue 1....

Caen recevra un autre pensionnaire de ligue 1... Lyon ;

Le Mans ligue 2 ira affronter une équipe de CFA 2 Chauvigny... Avranches accueillera Fontenay, deux équipes de CFA .....

Laval ligue 2 recevra Nice ligue 1, en cas de victoire sur Créteil vendredi en match en retard du 8ème tour ......

Les rencontres se joueront les 8 et 9 janvier ....





Basket, 5ème journée d?Eurocoupe :

Le Mans reçoit de Banvit, demain à 20h30 à Antarès.

Au match « aller », les turcs s?étaient imposés 78 à 70.



Tennis de table/ 7ème journée de Pro A :

Ce soir , 19h, salle Pelchat : Argentan reçoit Chartres.

Chartres est l?une des plus grosses cylindrées du championnat, avec dans ses rangs : Gao Ning et Par Gerell : 2 joueurs qui sont dans le Top40 mondial ? coatchés par Damien Eloi, le n°4 français?

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire