Ce samedi 17 décembre, pour la 5e journée de Top 12, le MDMSA était opposé à l'ASPTT Strasbourg.

Avant la rencontre, le MDMSA avait 13 points et se positionnait à la quatrième place du classement, devant l'ASPTT Strasbourg, cinquième avec 10 points. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les Normands.

Les simples masculins dans le dur

Dans le premier simple homme, Romain Eudeline s'est incliné face à Vladimir Malkov (18-21, 12-21). Dans le deuxième, Antoine Bebin a joué les prolongations mais a finalement perdu face à Valeriy Atrashchnkov (13-21, 21-18, 10-21).

Dans les simples dames, Natalia Perminova a remporté son match face à Rosy Pancasari (21-10, 21-19) mais Juliane Piron n'a pas pu l'imiter face à Katia Normand (14-21, 5-21).

Les deux doubles mixtes s'inclinent

Dans les doubles, chez les hommes, la paire Maio/Golinski s'est imposée face à Malkov/Mills (21-18, 12-21, 21-18). Puis la paire féminine Khlebko/Perminova a suivi face à Morozova/Normand (21-16, 21-15). Enfin, pour les doubles mixtes, Maio et Khlebko ont perdu face à la paire Atrashchnkov/Morozova (12-21, 9-21) et Golinski/Piron n'ont pas pu faire mieux contre Mills et Pancasari (13-21, 12-21).



La rencontre s'est donc achevée sur le score de 5 à 3 en faveur de Strasbourg, qui prend les 5 points de la victoire passe devant le MDMSA, maintenant cinquième au classement.

Pour la prochaine rencontre, le 7 janvier 2017, le MDMSA se déplacera à Aulnay-sous-Bois pour affronter le troisième du championnat.

