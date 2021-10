Lundi 28 novembre 2016, au collège Nelson Mandela d'Elbeuf (Seine-Maritime), Valérie Auvray, 32 ans, est convoquée chez la conseillère principale d'éducation de l'établissement pour faire le point sur la scolarité de son fils.

Elle accuse le professeur d'avoir insulté son fils

Au cours du rendez-vous, la prévenue sort de ses gonds et insulte le professeur concerné en l'accusant d'avoir tenu des propos orduriers sur son fils. L'enseignante, reconnue pour sa compétence au sein de l'établissement quant à la gestion des "cas difficiles", rejette totalement les faits. La mère ne veut rien entendre, se lève et lui assène gifles et coups au visage, allant même jusqu'à casser ses lunettes.

Les cris de la dispute alerte l'équipe pédagogique qui appelle la police. Hors d'elle, la mère d'élève finit par quitter les lieux. La victime est, quant à elle, amenée à l'hôpital, où les plaies sont constatées. Elle reçoit sept jours d'incapacité temporaire de travail.

Le sérieux de l'enseignante mis en avant

Le mari, averti, confirme les sautes d'humeur et l'agressivité de sa femme quand elle a bu. "Elle m'a mal parlé", justifiera l'accusée au tribunal, vendredi 16 décembre 2016. La partie civile fait, elle, preuve de documents attestant du sérieux et du calme habituel de l'enseignante dans des cas de problèmes de comportement des élèves.

"Elle n'a pas pu traiter l'élève, ce n'est pas son langage", affirment les collègues du professeur. La défense de la prévenue veut minimiser l'altercation en affirmant que "les actes de ma cliente sont regrettables mais commis sous l'emprise d'une colère irraisonnée".

Le tribunal la condamne à sept mois de prison dont cinq avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans.

