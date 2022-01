Reconnaissance de la calamité sécheresse validée !

La reconnaissance de la calamité sécheresse est validée, pour les cantons ornais situés dans les zones reconnues : décision du comité national de l?assurance en agriculture. L?arrêté de reconnaissance et d?indemnisation sera signé dans les tous prochains jours par le Ministre Bruno Lemaire et la DDT pourra alors commencer à indemniser les agriculteurs sinistrés.

Selon le Ministre, une demande complémentaire pourrait voir le jour pour les cantons « hors zone » ? si le préfet en fait la demande ? mais cela prendra du temps. Des dégrèvements de taxe foncière sur le « non bâti » sont également accordés.

