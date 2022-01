Neige et verglas : Vos conditions de circualtion dans la région ce vendredi matin...

Conditions de circulations difficiles ce matin... neige et verglas sur les routes de nos régions .... Verglas un peu partout... de la neige sur le Pays d?Auge, le Pays d?Ouche, et le Perche.... de 1 à 3 cm !



Conséquences des poids lourds parfois bloqués... 2 camions n?ont pu grimper la côte à la sortie de Vimoutiers en direction de Gacé....



Une vingtaine de saleuses mobilisées depuis cette nuit dans l? Orne.... le traitement des routes est en cours... les axes principaux sont salés, les autoroutes A 28 et A 88 subissent aussi des traitements depuis hier soir ......



Les transports scolaires et de voyageurs sont perturbés ce matin dans l?Orne.... il n?y a pas d?arrêté d?interdiction... les transporteurs peuvent, en fonction des conditions de sécurité modifier ou annuler certains circuits.....

En Mayenne, les transports scolaires ont été interdits par arrêté....

Les poids lourds sont également interdits sur les routes départementales jusqu?à midi !



Les conditions de circulation resteront difficiles toute la journée avec de nouvelles averses neigeuses prévues cet après midi et ce soir.....



Une météo hivernale combinée avec les premiers départs en congés pour les vacances de noel....

Bison futé voit orange dans le sens des départs sur les routes de nos régions entre 16 et 20h... puis le lendemain, également l?après midi....

