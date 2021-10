La douane découvre 180 000 € cachés dans ses semelles

Cette femme néerlandaise, agée de 29 ans pensait avoir trouvé le moyen de transporter une forte somme d'argent sans se faire repérer. C'était sans compter le flair des douaniers qui l'on repéré, la mine inquiète et anxieuse.



Lors du contrôle, ils ont trouver dans les talons des chaussures compensés de la jeune femme, 180.000 € en coupure de 500€, soigneuse pliés, et compactés. En tout 360 billets ont été retrouvés sur la jeune femme.







En Europe, il est illégal de transporter plus de 10 000 euros sans le déclarer à la douane.