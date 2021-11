Brûlures de cigarette sur un enfant de 6 ans : le père et l'oncle condamnés à 6 mois de prison avec sursis

Un enfant de 6 ans brûlé aux bras aux jambes et dans le dos avec une cigarette, par son père et son oncle, pour avoir fait une bêtise !! ... Les faits se sont déroulés le week-end dernier à Vimoutiers.... le père 26 ans, l?oncle 31 ans, ont été condamnés hier à Argentan à 6 mois de prison avec sursis, et mis à l?épreuve de 2 ans chacun...

La mère de l?enfant, avait constaté les brûlures, en venant récupérer son fils, dimanche soir dont le père avait la garde.....la mère a réclamé à la justice qu?on retire au père la garde alternée ...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire