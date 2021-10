Grenoble: la pollution persiste, comme les restrictions de circulation

Le beau temps et l'absence de vent, prévus par Météo France, n'ont pas permis la dispersion des particules fines responsables de cet épisode particulièrement long et "le niveau d'alerte 1 est maintenu", indique la préfecture dans un communiqué.

Les véhicules les plus polluants, soit 26% du parc automobile de l'agglomération grenobloise, ne sont toujours pas autorisés à circuler. Il s'agit des véhicules avec des vignettes numérotées 4 et 5 dans le système de certificats "qualité de l'air" que la Métropole de Grenoble est la première à avoir mis en place et que le gouvernement va généraliser.

Les limitations de vitesse à 70 km/h sur les voies d'accès à Grenoble à partir de la vallée du Grésivaudan et du pays voironnais sont reconduites également, tout comme la gratuité des bus, cars, tramways et vélos de location.

A ce titre, la Métropole s'est "félicitée de la décision du conseil départemental (présidé par Jean-Pierre Barbier, LR) de mettre en place de manière expérimentale la gratuité" sur certaines zones de son réseau de transports en cars, touchées par le pic de pollution. En effet, le nord du département n'est plus concerné.

Les représentants d'Europe Écologie les Verts (EELV) ont aussi salué la décision de M. Barbier " de rejoindre le protocole de lutte contre les pics de pollution", pour mieux s'adresser au président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes: "M. Wauquiez, il ne manque plus que vous!".

Dénonçant son "inaction coupable", ils demandent la gratuité des TER de la zone encore sous la chape de pollution.

Par ailleurs, le pic de pollution se poursuit aussi dans la zone urbaine des pays de Savoie et de la vallée de l'Arve (Haute-Savoie). Les recommandations sont rappelées: ne pas faire de feux de cheminée d'appoint ou d'agrément (en zone alpine, le chauffage au bois individuel est responsable d'environ 60% des particules polluantes), diminuer sa vitesse de 20 km/h, etc.

