Ciel gris bas et sombre avec de petites pluies ce matin... elles devriendront plus soutenues cet après midi... T° de 10 à 18°

T° douces ce matin... 10°3 à Flers, 10°8 à Mortagne, 11°2 à L?Aigle, 11°5 à Alençon, 13°3 à Argentan,.



De petites pluies éparses se produisent ce matin dans une atmosphère grise et brumeuse, sous un ciel couvert et bas.



Les pluies deviennent progressivement plus régulières par le Bocage en milieu de journée puis s'étendent à l'ensemble de nos régions en cours d'après-midi. Ces pluies sont irrégulières, et localement modérées.



Le vent de sud à sud-ouest est modéré à assez fort, il atteint 50 km/h en rafales.



Les températures maximales sont comprises entre 16 et 18 degrés.

