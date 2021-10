Beauvoir. Normandie : une centaine de reptiles saisis dans un parc animalier

C'est un signalement à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Normandie qui a alerté les autorités. Lundi 5 décembre 2016, une centaine de reptiles ont été saisis au sein d'Alligator Bay, parc animalier implanté à Beauvoir, à quelques pas du Mont-Saint-Michel (Manche).

Près de 800 reptiles

Selon nos confrères de La Manche Libre, "des incohérences dans les registres d'entrée et de sortie des animaux" ont été relevées. En attendant les conclusions de l'enquête menée par conjointement la brigade de recherche d'Avranches (Manche) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la Manche, deux tiers des animaux ont été confiés à des associations de protection de la nature. Crocodiles et alligators ont, eux, en revanche été laissés sur place.

Alligator Bay indique héberger près de 800 reptiles dont des tortues, crocodiles, alligators, lézards et serpents.

