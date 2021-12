les stations services en panne de carburants dans l' Orne et ailleurs !!

il n?y a pas de pénurie de carburant ? selon le préfet de l?Orne qui évoque ....des problèmes de ravitaillement !!!!!



... sauf que d?Alençon, à Flers, de Mortagne au Perche à Argentan.... les cuves des stations services sont généralement vides ....



Les dépôts de carburants à Caen et le Mans restent bloqués ce matin.... les manifestants qui tenaient celui de Ouistreham ont été délogés dans le calme hier soir par les forces de l?ordre.....



la Normandie et le Centre Ouest sont aujourd?hui les plus touchées par ces problèmes de ravitaillement aux pompes....





....et vous comment faites vous ? quels sont vos bons plans pour vous ravitailler... n?hésitez pas à appeler Normandie Fm au 02 33 80 42 44 pour nous faire part des stations qui ont encore du carburant ou qui sont réapprovisionnées....



Il y a du gazole ce mardi matin à Bellême, station Elan et Carrefour Market .... tous les carburants sont disponibles sur l? Aire des Haras sur l? A 28 près de Gacé !



des carburants également station Total à la Boissière à Condé sur Sarthe près d'Alençon

