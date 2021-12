Le dépôt de carburants du Mans libéré par les CRS ce mercredi matin au Mans, celui de Caen est à nouveau occupé par des grèvistes depuis ce mercredi matin

vers 5h ce mercredi au Mans, des CRS ont délogés une soixantaine de manifestants qui bloquaient depuis vendredi le dépôt de carburants.... Plusieurs cars de CRS sont toujours positionnés à proximité ..... Les camions peuvent à nouveau entrer faire le plein et sortir normalement du dépôt !

En revanche, des militants bloquent toujours les dépôts de la Socamaine, qui approvisionnent les centres Leclerc de la région,



A Caen, les policiers on fait évacuer les salariés et étudiants qui bloquaient ce dépôt depuis lundi matin 4h ... évacuation sans incident.... mais les grévistes sont revenus bloquer ce site ce matin, vers 4h ! ce dépôt alimente plus de 50 % des stations bas normandes.... .



Le premier ministre françois fillon à promis le déblocage des dépots et un retour à la normale d?ici 4 à 5 jours .....

