Caen. En Normandie, plus de 10 000 fumeurs ont relevé le défi du Moi(s) sans tabac

En Normandie, la première édition de Moi(s) sans tabac, qui s'est déroulée en novembre 2016, a suscité l'adhésion de 10 347 inscrits sur le site tabac-info-service.fr. Cette campagne a remporté un vif succès au niveau national avec près de 180 000 inscrits qui ont tenté d'arrêter la cigarette.

Une première en France

Totalement inédite en France, l'opération importée de Grande-Bretagne, avait pour but d'inciter les fumeurs quotidiens à abandonner la cigarette. Point d'entrée de l'opération, le dispositif d'aide à distance Tabac info service, a reçu sur sa ligne téléphonique (39 89) plus de 15 000 appels en octobre et novembre, soit une augmentation de 35 % des sollicitations par rapport à la même période en 2015. Le nombre de visiteurs du site internet tabac-info-service.fr a été multiplié par quatre, avec 1,3 million de visites, de mi-octobre à mi-novembre.

Si aujourd'hui, le défi se termine, les professionnels de santé et Tabac Info Service sont toujours là pour soutenir ceux qui ont arrêté ou pour aider les fumeurs dans leur tentative de sevrage.

http://www.tabac-info-service.fr/

A LIRE AUSSI.

Calvados : la ville de Ouistreham va aider les fumeurs qui souhaitent arrêter

Opération "Moi(s) sans tabac": cinq choses à savoir sur la cigarette