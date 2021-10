Rouen. Bonne table à Rouen: le restaurant du marché de Noël

Qui dit hiver dit… besoin de se réchauffer! Et quoi de mieux, en ce mardi 6 décembre 2016, que de se rendre au restaurant d'altitude du marché de Noël, situé place de la Cathédrale à Rouen (Seine-Maritime).

Tartiflette et poêlée de Noël

Qu'on vous le dise tout de suite: passez votre chemin si vous voulez une carte touffue, aux propositions infinies. Ici, vous avez trois choix: un sandwich à la raclette, une tartiflette ou une poêlée de Noël avec champignons de Paris, émincé de poulet, oignons grelots et sauce vin blanc-paprika, les deux plats étant à 8€. Pour les déguster, une salle chauffée a été aménagée à l'arrière du stand. Oubliez ici la belle vaisselle et les nappes soignées: on mange à la bonne franquette, avec des chants de Noël en toile de fond, et ce n'est pas plus mal comme ça! Les deux plats sont bien préparés, copieux… Idéal pour l'hiver. Accompagné d'un vin chaud (2,5€) et d'un bretzel (2€), le déjeuner se révèle réussi.

En sortant, vous pourrez flâner dans les allées du marché et pourquoi pas finir avec des marrons grillés, une crêpe ou une gaufre. Avis aux gourmands!

Pratique. Place de la Cathédrale, Rouen, jusqu'au 31 décembre.

