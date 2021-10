Granville. Football: Granville et Avranches contre des clubs pros en Coupe de France

Le tirage au sort des 32èmes de finale de la coupe de France a été effectué, lundi 5 décembre, à Paris. Les deux clubs amateurs de la Manche, Avranches et Granville affronteront respectivement une Ligue 2 et une Ligue 1. Les rencontres auront lieu les 6 et 7 janvier prochains