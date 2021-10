fetes. A Caen, le Top 5 des animations de Noël en famille

Entre la patinoire, le marché de Noël aux 60 chalets et la grande roue, les Caennais ont de quoi patienter avant Noël. Les animations, nombreuses, annoncent déjà les fêtes de fin d'année.

Au programme

1. La Grande Roue. Jusqu'au 8 janvier, sur l'esplanade de l'Hôtel de ville, admirez la ville de Caen depuis la grande roue. Du haut de ses 40 m, elle vous fera découvrir la ville sous un angle ... inédit ! En montant à bord de la roue, vous partez pour trois tours et environ 5 minutes de ballade circulaire.

2. La crèche vivante. Samedi 17 décembre, place Bouchard, la crèche vivante est de retour. Dans l'après-midi, à 16h, 17h et 18h, la véritable histoire de Noël est jouée par la paroisse Saint François de Sales de Caen. Ânon, moutons et petits bergers sont au rendez-vous pour 20 minutes de spectacle:

3. Le conte de Feu. Samedi 10 décembre à 17h30, place Saint-Sauveur, "Un conte de feu" réchauffera petits et grands : spectacle de la compagnie "Feu Non Bulle", cette récitation mêle le clownesque à la danse et la manipulation du feu à des effets pyrotechniques.

Toujours place Saint-Sauveur, venez rencontrer le Père Noël : tout droit venu du Grand nord, il arrête son traîneau les mercredi 7, samedi 10, dimanche 11, mercredi 14, samedi 17, dimanche 18, lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24de 15h à 15h30 et de 18h30 à 19h (sauf le 24 décembre jusqu'à 16h).

4. La patinoire. Autre rendez-vous devenu au fil des ans un incontournable, venez patiner sur l'esplanade du Théâtre du 17 décembre au 1er janvier.

5. Le chalet de Noël des pépinières de Bavent. Plus commercial mais toujours apprécié des plus petits, le chalet de Noël des pépinières de Bavent est devenu une tradition. Chaque espace est mis en scène et en lumière pour que la féérie de Noël soit une réalité.

Toutes les informations et le programme des animations de Noël à Caen sur www.caen.fr/actualites/caen-fete-noel

