Vite! Un spectacle pour les fêtes

COMEDIE MUSICALE

Strass et paillettes au Théâtre du Châtelet, qui propose avant sa fermeture pour travaux un grand classique de la comédie musicale avec claquettes, "42nd Street". Ca claque et ça virevolte sur le plateau, pour cette bluette naïve racontant l'histoire d'une jeune doublure appelée à remplacer au pied levé la star du spectacle. Euphorisant.

THEATRE

"Une chambre en Inde", la dernière création collective du Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie de Vincennes, où le spectateur, accueilli comme un roi, est nourri de plats exotiques et de nourritures plus intellectuelles. Bouleversée par les attentats, Ariane Mnouchkine tente de prendre l'horreur à bras le corps et d'en rire. Sur scène, près de 40 comédiens parlent français, anglais, russe, tamoul et arabe, et dansent avec de somptueux costumes des épisodes du Mahabharata.

THEATRE MUSICAL

La Libération en chansons: "Un été 44" revisite la Seconde Guerre mondiale, de la veille du Débarquement à la Libération de Paris, en 24 chansons (signées Aznavour, Goldman, Chamfort, Le Forestier, Duteil ...) avec six comédiens chanteurs et une petite formation musicale. Le spectacle est jusqu'au 26 février au Comédia à Paris, pavoisé pour l'occasion de drapeaux française et américains, avant une tournée française (Lyon, Bordeaux).

CONTE

. "Dark Circus": les deux dessinateurs et bricoleurs de génie de la compagnie Stéréoptik, Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond, fabriquent en direct un spectacle, un film d'animation aux effets visuels époustouflants. L'histoire de ce cirque à la dérive se construit en direct à la craie, au fusain, avec de l'encre et du sable. Au Montfort (Paris) jusqu'au 17 décembre puis Marseille, Rouen, etc.

. "La nuit où le jour s'est levé", d'Olivier Letellier: la rencontre poétique entre un bébé et sa maman d'adoption, avec trois comédiens talentueux dont le jeune Théo Touvet, prodige de la "roue Cyr", ce cerceau aux évolutions magiques (Quimper, Morlaix, Privas, Grasse en décembre/janvier).

. "Petit Ours brun": pour les parents en panne d'idées de sortie pour leurs 2/5 ans, ce spectacle donné au Théâtre du Gymnase à Paris est la première adaptation au théâtre du personnage dessiné par Danièle Bour dans Pomme d'Api depuis 1975. Petits et grands reprennent en choeur la chanson culte du dessin animé.

BALLET

L'Opéra de Paris met en vente 98.000 places pour les fêtes, avec 19 représentations du très classique "Lac des Cygnes" et 23 du magnifique programme dédié au chorégraphe d'origine tchèque Ji?í Kylián, dont l'inoubliable "Bella Figura" avec ses jupes rouges en corolle façon derviche tourneur.

FLAMENCO

La danseuse et chorégraphe espagnole Sara Baras revient au Théâtre des Champs-Elysées pour une nouvelle série de 16 représentations de "Voces" son spectacle de 2014 enrichi de nouveaux numéros, et avec la participation du saxophoniste Tim Ries, qui a collaboré entre autres avec les Rolling Stones.

HUMOUR

. "Bigre" ou les tribulations de trois voisins de chambre de bonne au dernier étage d'un immeuble: sans un mot mais avec force événements cocasses, ce mélo burlesque et parfois salé fait beaucoup rire au Tristan Bernard.

. Le Théâtre du Rond Point reprend comme de juste pour les fêtes "C'est Noël tant pis" de Pierre Notte, comédie acide sur la famille, où Noël sonne "comme la Saint-Barthélémy". Plus tendre qu'il n'y paraît, puisqu'au fond, quand tout fout le camp, il reste ... la famille.

. "Les Franglaises", Molière du meilleur spectacle musical en 2015, sont de retour à Bobino jusqu'au 14 janvier avec leur traduction loufoque en français des grands tubes anglo-saxons. Avec 12 comédiens-chanteurs-danseurs, des instruments live, de scénographies déjantées et un nouveau décor.

