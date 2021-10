Caen. Téléthon : le défi "3637" largement atteint à Caen

C'est un défi national lancé pour la 30e édition du Téléthon : se relayer pour effectuer 3 637 km pour faire avancer la recherche. À Caen (Calvados), la générosité des Normands n'a pas fait défaut. À 8h43, samedi 3 décembre 2016, les 3637 kms avaient été atteints. À midi, 1 514 kms de bonus avaient été effectués.

Générosité entre générations

Les stands du "village" départ proposaient aux moins sportifs de faire un geste pour le Téléthon : tee-shirt, gâteaux ou encore vin chaud. "L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN) a répondu présent, explique Margaux Luguet, en 2e année. Beaucoup de jeunes sont venus hier : il y a eu un défilé de pom-pom et là le club rock se prépare, poursuit la jeune fille. Hier, une bonne trentaine d'étudiants sont venus courir et on a fait environ 170€".

À côté d'eux, les élèves infirmiers sont restés toute la nuit pour tenir le stand.

