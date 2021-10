Rouen. Temps froid en Seine-Maritime : de nouvelles places ouvertes en hébergement d'urgence

Ce vendredi 2 décembre 2016, la préfecture de Seine-Maritime a annoncé l'ouverture de places supplémentaires en hébergement d'urgence. Cette mesure, liée à la chute des températures annoncée pour les prochains jours, est pour l'instant prévue jusqu'au mardi 6 décembre 2016.

Des places supplémentaires à Rouen et au Havre

Ces nouvelles places viennent compléter le dispositif Temps froid, activé ce lundi 28 novembre 2016. À Rouen (Seine-Maritime), les hommes isolés peuvent être accueillis au gymnase Graindor, rue des Charrettes. Le site Colette Yver demeure ouvert pour l'accueil des femmes, familles et enfants.

Au Havre (Seine-Maritime), c'est le gymnase Dumont d'Urville sera ouvert à tous les publics. En fonction de la saturation des dispositifs, de nouvelles places pourraient être mobilisées tant que le dispositif est activé.

La préfecture rappelle également que le Samu social, la Croix Rouge, les Restos du Coeur et l'Autobus effectuent des maraudes en soirée pour les personnes à la rue. Dans le département, deux équipes d'écoute travaillent pour le 115. L'une a en charge l'arrondissement de Rouen/Dieppe, la seconde celui du Havre.

Plusieurs degrés de vigilance

Ce niveau de vigilance est le premier du plan "Grand froid". Il est appliqué si on relève une température à la fois positive en journée et située entre 0 et -5°C la nuit.

Il peut passer au niveau supérieur, la vigilance "Grand froid" si les températures ressenties atteignent un seuil situé entre - 11° et - 17°C et la température maximum ressentie est négative ou nulle.

