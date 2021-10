En 2016 et comme chaque année, les pompiers et le SAMU de la Manche reçoivent respectivement 400 000 et 100 000 appels d'urgence par an. Les secours doivent faire preuve d'une écoute permanente et doivent opérer un tri nécessaire. Objectif: déclencher le plus rapidement les moyens adaptés aux urgences vitales. Seuls 8 à 10 % de ces appels donnent lieu à un engagement des secours.

Le docteur Damien Sineux directeur du Samu 50:

Saint-Lô. Manche : Comment le Samu et les pompiers gèrent-ils 500 000 appels d'urgence par an ? Impossible de lire le son.

Lire notre article: En Normandie, le SAMU à l'heure américaine

Pour les sapeurs-pompiers, les missions ont été essentiellement recentrées sur les secours aux personnes avec l'obsession que chaque territoire de la Manche soit pourvu en moyens humains et matériels.

Le lieutenant-colonel Marc Laot:

Saint-Lô. Manche : Comment le Samu et les pompiers gèrent-ils 500 000 appels d'urgence par an ? Impossible de lire le son.

Mais pour que le travail soit bien mené, une bonne entente est essentielle: les sapeurs-pompiers travaillent en totale coordination avec les médecins régulateurs du Samu.

A LIRE AUSSI.

Collision voiture contre train en gare de Flers (Orne) : un exercice de sécurité mobilise 150 personnes

PHOTOS- Feu de maison à Giberville (Calvados) : 3 personnes relogées

Orne : trois blessés graves, dont un enfant de 10 ans, dans un accident de la route