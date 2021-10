Ski: au bonheur des glisseurs à Val d'Isère

Heureuse Val d'Isère : près de dix ans après, la piste Oreiller-Killy (OK), taillée pour les glisseurs, retrouve le circuit masculin jusqu'à dimanche, en remplaçant au pied levé le triptyque super-G/descente/géant de Beaver Creek (Etats-Unis), annulé par manque de neige.

Le géant est lui programmé dimanche.

Dominateurs depuis plusieurs saisons en vitesse, les Norvégiens se sont montrés à leur avantage sur les longues courbes de l'OK dès les entraînements. Avec l'expérimenté Jansrud d'abord, meilleur temps du premier galop d'essai mercredi, et troisième du second le lendemain, mais aussi le jeune Aleksander Kilde (24 ans), troisième temps alors qu'il découvrait la pente.

Avant de tourner à plein régime, le leader des "Attacking Vikings", Aksel Lund Svindal, devra lui probablement encore patienter quelques courses. A 33 ans, il revient d'une sérieuse blessure au genou droit subie fin janvier sur la redoutable Streif de Kitzbühel.

Les premiers signes sont toutefois plutôt rassurants pour le Norvégien, aux portes du top 10 lors de chacun des deux entraînements de la semaine.

La dernière fois que les skieurs s'étaient élancés sur l'OK, le 20 janvier 2007, Svindal était déjà de la partie (12e). Deux Canadiens étaient alors montés sur le podium, derrière le Français Pierre-Emmanuel Dalcin : Erik Guay et Manuel Osborne.

Toujours fidèle au poste, Guay a signé le meilleur chrono de la seconde séance d'entraînement, suivi de très près par l'Italien Peter Fill (à 3/100 de sec), lauréat du globe de la descente la saison dernière.

Si Fill s'est déjà illustré, son compatriote Dominik Paris s'est lui caché lors des entraînements.

Hirscher/Pinturault, deuxième round

Devant leur public, les Français chercheront eux à profiter de l'émulation qui anime leur groupe, où les générations cohabitent, entre le trentenaire Adrien Théaux et la nouvelle génération incarnée par Valentin Giraud-Moine (24 ans).

"Ca permet d'avoir de super repères", explique Théaux, sixième du deuxième entraînement jeudi, juste derrière Giraud-Moine, qui estime avoir encore "quelques petites corrections à faire pour la course".

Le chef de file tricolore des disciplines de vitesse prendra le départ avec un objectif en tête : confirmer son hiver 2015/2016, son "meilleur en (termes de) régularité", au cours duquel il s'était imposé à Santa Catarina (Italie).

Si Marcel Hirscher, quintuple tenant du gros globe, et Alexis Pinturault vont se frotter dès vendredi en super-G à l'OK, au profil séduisant les glisseurs, avec l'idée de grappiller des points pour le classement général, c'est sur le géant au programme dimanche qu'ils se concentreront.

L'occasion de reprendre leur duel au sommet dans la discipline. Le premier round avait tourné à l'avantage du Français à Sölden (Autriche) pour l'ouverture de la saison. Mais c'est bien l'Autrichien, large vainqueur en slalom à Levi (Finlande), qui occupe déjà la tête du classement général.

Techniciens et spécialistes de la vitesse réunis pour une des rares fois de la saison, un absent de marque manquera le rendez-vous : le vétéran Bode Miller. A bientôt 39 ans, le funambule américain souhaitait retrouver le cirque blanc après quasiment deux ans d'absence, avec aux pieds des spatules de la marque Bomber.

Mais Head, son précédent équipementier, fort d'un contrat, exige que ce come-back se fasse sur ses planches. Dans une impasse juridique, Miller, un des plus beaux palmarès du ski alpin et désormais propriétaire et éleveur de pur-sang, doit donc réfréner ses ardeurs au box.

Le programme

Vendredi: super-G (départ 12h00)

Samedi: descente (10h45)

Dimanche: slalom géant (1re manche 10h00, seconde 13h00)

