Foot, ligue 1, Caen fait un nul 2 partout à Monaco... Caen est 14ème... ligue 2, Le Mans fait un nul 1 partout face à Sedan et reste leadeur, Laval écrase Boulogne 4 à 0 et remonte à la 14ème place...

Ligue 1?Caen à fait un nul 2 partout à Monaco? les malherbistes sont parvenus à renverser la situation après avoir été mené 2 à 0 sur le rocher? les caennais ramène un point ? et remonte à la 14ème place?



ligue 2? Le Mans à fait un nul, 1 partout face à Sedan? les sarthois restent leadeur du championnat? et vont se concentrer sur les quarts de finale de la Coupe de France, mercredi face au PSG au Parc des Princes?



Laval, a éjecté Boulogne du podium en s?imposant 4 à 0 !... les mayennais mettent donc un coup d?arrêt à la série de 5 victoires consécutives des nordistes? le stade lavallois, remonte à la 14ème place?



Cfa2

Alençon a battu Laval : 3-0. Les ornais grimpent à la 6ème place....



Division d?Honneur

Flers fait un nul 1 partout face à St Lo... Flers reste leadeur à deux points du second Deauville ....

Vire bat Ouistreham 3 à 2.... Vire est 4ème !



Basket Pro A, 19e journée

Sur son parquet, Le Mans a battu Paris-Levallois 73 à 71 ? les sarthois se positionnent à la 8ème place?.



Rugby

Federale 3

L?Aigle a corrigé Pithiviers, 33 à 0... Les aiglons sont seconds....

